Ronaldo Fatih Terim'in torununu ağlattı - Son Dakika
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Spor

Ronaldo Fatih Terim'in torununu ağlattı

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Fatih Terim'in çalıştırdığı Suudi Arabistan takımı Al Shabab, kupada Ronaldo'nun da forma giydiği Al Nassr ile eşleşti. Bu durum Terim'in torunu Naz'ın Cristiano Ronaldo ile tanışma ihtimalini doğurdu ve küçük kız, bu heyecanıyla gözyaşlarına boğuldu. Naz'ın annesi Buse Terim, kızının bu duygusal anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

14.01.2025 10:59
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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim'in torunu Naz, Cristiano Ronaldo ile tanışma fırsatı karşısında gözyaşlarını tutamadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Fatih Terim'in takımı Al Shabab'ın, Al Nassr ile eşleşmesi üzerine torunu Naz, Cristiano Ronaldo ile tanışma ihtimalini öğrenince duygusal anlar yaşadı. Ronaldo ile tanışma heyecanıyla gözyaşlarına boğulan küçük Naz, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi, "Messi'yi sevmiyorum, seni çok seviyorum. En iyisi sensin" dedi.

BUSE TERİM PAYLAŞTI

Naz'ın bu duygusal anlarını annesi Buse Terim, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, "Dedenin takımı kupa yarı finalinde Ronaldo'nun takımıyla eşleşince, Naz bunu öğrenip maça gideceğimizi duydu ve bakın neler oldu" ifadelerini kullandı.

Ronaldo Fatih Terim\'in torununu ağlattı

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Son Dakika Spor Ronaldo Fatih Terim'in torununu ağlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Gokcen Haan:
    babasının kendisine yat almadığı için salya sümük ağlayan çocuğun haberi geldi aklıma 46 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Antipatik aile ! 20 1 Yanıtla
  • Hakyol:
    Kız çocuklarımız bile ne idüğü belirsiz biri ve onun peşinden koştuğu gereksiz bir oyun için bu kadar ağlıyorsa vay bu ülkenin geleceğine diyorum 15 3 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Dedesinden çok daha iyi ingilizce konuşuyor ! 12 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ronaldo Fatih Terim'in torununu ağlattı - Son Dakika
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