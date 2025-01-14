Ronaldo Fatih Terim\'in torununu ağlattı

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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim'in torunu Naz, Cristiano Ronaldo ile tanışma fırsatı karşısında gözyaşlarını tutamadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Fatih Terim'in takımı Al Shabab'ın, Al Nassr ile eşleşmesi üzerine torunu Naz, Cristiano Ronaldo ile tanışma ihtimalini öğrenince duygusal anlar yaşadı. Ronaldo ile tanışma heyecanıyla gözyaşlarına boğulan küçük Naz, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi, "Messi'yi sevmiyorum, seni çok seviyorum. En iyisi sensin" dedi.

BUSE TERİM PAYLAŞTI

Naz'ın bu duygusal anlarını annesi Buse Terim, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, "Dedenin takımı kupa yarı finalinde Ronaldo'nun takımıyla eşleşince, Naz bunu öğrenip maça gideceğimizi duydu ve bakın neler oldu" ifadelerini kullandı.