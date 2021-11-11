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Rüdiger, Real Madrid yolunda - Son Dakika

Rüdiger, Real Madrid yolunda

11.11.2021 15:12
Rüdiger, Real Madrid yolunda

Chelsea'nin 28 yaşındaki Alman stoperi Antonio Rüdiger'in ismi İspanyol devi Real Madrid ile anılıyor.

Chelsea'nin 28 yaşındaki Alman stoperi Antonio Rüdiger'in ismi İspanyol devi Real Madrid ile anılıyor.

İspanya LaLiga'da şampiyonluk yarışı veren Real Madrid, stoper bölgesine transfer yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Varane ve Ramos'un sezon başında takımdan ayrılmasının ardından o bölgede elinde Militao, Alaba ve Nacho Fernandez kalan eflatun-beyazlı ekip, stoper takviyesi için arayış içine girdi. İspanyol ekibin hedefinde ise Chelsea'nin tecrübeli stoperi Antonio Rüdiger var.

Chelsea'nin Fenerbahçe'den Atila Szalai ile ilgilenmesi ve Chalobah'ın sözleşmesini uzatmasının ardından Alman savunmacıyla sözleşme yenilemesi beklenmiyor. Real Madrid'in de sezon sonunda boşa çıkacak Rüdiger için devre arası transfer döneminde harekete geçmesi bekleniyor. İSPANYOLLAR SZALAİ'NİN PEŞİNDE

Öte yandan İspanyol kulüpleri Atletico Madrid ve Sevilla da Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atila Szalai'yi transfer listesine aldı. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'da yer alan habere göre geçtiğimiz senelerde gösterdiği savunma performansının uzağında kalan Atletico Madrid, defansın ortasını güçlendirmek için Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde ayrıca Sevilla'nın da 23 yaşındaki savunmacının durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.


- İstanbul

Real Madrid, Chelsea, İspanya, Alman, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rüdiger, Real Madrid yolunda - Son Dakika Spor


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