Rus milyarderden Chelsea'yi UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor satın alacak - Son Dakika
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Rus milyarderden Chelsea'yi UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor satın alacak

03.03.2022 01:03

Rus iş insanı Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea Kulübünü satmaya karar verdiğini açıkladı. UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü Conor McGregor, İngiliz devini satın almaya talip olduğunu duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'nin Rus iş insanlarına uyguladığı yaptırımlar Chelsea'yi vurdu. Kulübün sahibi Rus iş insanı Roman Abramovich kulübü satacağını açıklarken İrlandalı karma dövüşçü Conor McGregor'dan çarpıcı bir hamle geldi.

CHELSEA'YE TALİP OLDU

Dünyanın en çok kazanan sporcusu Connor McGregor sosyal medya hesabından Chelsea'yi satın almak istediğini açıkladı. Kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutulan paylaşıma yorum yağdı. İrlandalı dövüşçüye transfer önerileri bile yapan taraftarlar, Connor'a kulübü satın alması için baskı yaptı.

Yer yerinden oynayacak! UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor, Chelsea'yi satın alıyor
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Son Dakika Spor Rus milyarderden Chelsea'yi UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor satın alacak - Son Dakika


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