Sabır Korkmaz U23 Milli Takımda - Son Dakika
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Sabır Korkmaz U23 Milli Takımda

Sabır Korkmaz U23 Milli Takımda

Muşlu sporcu Sabır Korkmaz, U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı kampına davet edildi.

03.04.2025 18:42
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Muşlu başarılı sporcu Sabır Korkmaz, U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı kampına davet edildi.

Muş'tan yetişen genç yetenek, U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı ile dünya sahnesinde mücadele edecek.

Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü Basketbol Takımı'nın başarılı sporcusu Sabır Korkmaz, 08-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Kupası için Milli Takım kampı kadrosuna davet edildi.

Gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Korkmaz, milli formayla Muş'u ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklara başladı. Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Bedri Korkmaz, Sabır Korkmaz'ın başarısından duydukları gururu dile getirerek, genç sporcunun milli takımda da önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti. Başkan Korkmaz, "Sporcumuz Sabır Korkmaz'ın U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takım kampına davet edilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Kendisi, azmi ve disiplinli çalışmasıyla bu başarıyı hak etti. Milli formayı giyecek olması, hem kulübümüz hem de ilimiz adına büyük bir başarıdır. Sabır Korkmaz'a kamp sürecinde ve sonrasında başarılar diliyor, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Kulüp olarak her zaman sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Milli takım kampına katılacak olan Sabır Korkmaz da, "Ülkemi temsil etmek benim için büyük bir onur. Kamp süresince en iyi şekilde çalışarak Dünya Kupası'nda başarılı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sabır Korkmaz U23 Milli Takımda - Son Dakika

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