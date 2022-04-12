Sacramento Kings, başantrenör Alvin Gentry'nin görevine son verdi - Son Dakika
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Sacramento Kings, başantrenör Alvin Gentry'nin görevine son verdi

12.04.2022 11:54
Sacramento Kings, başantrenör Alvin Gentry'nin görevine son verdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Sacramento Kings'te başantrenör Alvin Gentry ile yollar ayrıldı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Sacramento Kings'te başantrenör Alvin Gentry ile yollar ayrıldı.

Kings'in internet sitesinden yapılan açıklamada, geçici olarak başantrenörlük görevini yürüten Gentry ile yola devam etmeme kararı alındığı belirtildi.

Gentry, geçen yıl kasım ayında Luke Walton'ın yerine başantrenörlüğe getirilmişti.

Bu sezon Batı Konferansı'nda 30 galibiyet, 52 mağlubiyetle 12. sırayı alan Kings, 2005-2006 sezonundan bu yana süren play-off hasretine son veremedi.

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Amerikan Basketbol Ligi, Sacramento Kings, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sacramento Kings, başantrenör Alvin Gentry'nin görevine son verdi - Son Dakika


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