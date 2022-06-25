Sadık Çiftpınar resmen Kasımpaşa'da - Son Dakika
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Sadık Çiftpınar resmen Kasımpaşa'da

25.06.2022 16:08
Sadık Çiftpınar resmen Kasımpaşa'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa, deneyimli defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki oyuncu, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadık Çiftpınar resmen Kasımpaşa'da - Son Dakika

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