"Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet" etkinliği - Son Dakika
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"Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet" etkinliği

08.03.2022 15:32
"Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet" etkinliği

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda karbon emisyonunu azaltmak için "Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda karbon emisyonunu azaltmak için "Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Karbon emisyonunu azaltma konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı bir yaşam için sporun önemini ön plana çıkarmak için Trakya Üniversitesi ve Keşan Belediyesinin iş birliğiyle Keşan Yusuf Çapraz Uygulamaları Bilimler Yüksekokulu'nda "Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet" etkinliği gerçekleştirildi.

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu önünde başlayan etkinlikte konuşan Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, düzenlenen bisiklet turu ile karbon emisyonunu azaltmayı ve fiziksel aktiviteyi arttırmayı amaçladıklarını ifade etti. Öğr. Gör. Burak İşçimen, "Buluşmamızın amacı aslında insanlarda karbon emisyonunu azaltacak farkındalığı oluşturmak. Fiziksel aktivitenin artması amaçlanarak sen de bisiklet sürmeye katıl mesajını vermek istiyoruz. Bu etkinlik tek yönlü değil, tek mesajlı değil, eş zamanlı olarak 7'den 70'e her yaşta insanın spor yapabildiğini gösterebilen bir etkinlik. Derneklerle beraber bugün sivil toplumun içinde olan yeni nesil gençlerin onlarla beraber adaptasyon ve ortak hareket ettiğini gösterebilecek bir etkinliktir. Bu etkinlik bir başlangıç olacak. Daha sonra kendi alanlarında kendilerini ispat etmiş gençlerin eğitimleri, etkinlikleri, sporları, öğretileri, anlatıları, dinletileriyle beraber her Perşembe devam edecek" diyerek yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi ise pandemi sebebiyle ara verilen bu etkinliklere hasret kalındığını ifade ederek, "Bu bir farkındalık hareketi. Barışa, iyiliğe, dostluğa, çevreye, doğaya ihtiyaç duyduğumuz, doğaya sahip çıkmamız gereken günlerdeyiz. Dostluk, barış, kardeşlik ve güzel yarınlar için pedallara basalım" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Arda Bisiklet Derneği Başkanı Mehmet Fidan, Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı Murat Harman ve Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) Başkanı Faruk Eker bisikletin sağlıklı bir yaşam için önemine yer vererek, bu etkinliğe katılım sağlayanlara teşekkür ettiler.

Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyeleri, Fiziksel Aktivite ve Sağlık Topluluğu üyeleri, Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) ve Arda Bisiklet Derneği üyeleri ve öğrencilerin katılımlarıyla düzenlenen etkinlik Keşan Yusuf Çapraz Uygulamaları Bilimler Yüksekokulu önünden başlayarak Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde tamamlandı. Etkinliğe yaklaşık 100 bisikletli katıldı. - EDİRNE

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Trakya Üniversitesi, Yusuf Çapraz, Bisiklet, Keşan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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