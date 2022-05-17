Sakarya Büyükşehir Basketbol dolu dizgin - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Basketbol dolu dizgin

17.05.2022 12:11
Sakarya Büyükşehir Basketbol dolu dizgin

Türkiye Basketbol 3. Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü, zorlu maçta İzmir temsilcisi Bossan'ı 64-59 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Türkiye Basketbol 3. Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü, zorlu maçta İzmir temsilcisi Bossan'ı 64-59 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı garantiledi. 2. Lig'e yükselme mücadelesi veren basket takımı, Cumartesi günü İstanbul Kadıköy ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol 3. Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi veren Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü, İzmir Temsilcisi Bossan'ı 64-59 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı garantiledi. Zorlu mücadele sonrası büyük avantaj kazanan Büyükşehir Basket takımı, 2. Lig'e yükselme yolunda 21 Mayıs Cumartesi günü saat 16: 00'da İstanbul Kadıköy Basketbol Kulübü'nü konuk edecek. Atatürk Spor Salonu'nda mücadele verecek olan Sakarya Büyükşehir, maçı kazanması halinde gruptan 1. çıkacak ve F grubu'nun 2'ncisi ile eşleşecek. Kaybetmesi halinde ise yine F Grubu'nun 1'incisi ile eşleşecek olan takım, Cumartesi günü oynayacağı maça mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada, tüm taraftarlara destek çağırısını yineleyerek, "Büyükşehir Basketbol Takımımızı bu önemli galibiyetten dolayı kutluyoruz. Şampiyonluk yolunda verdiğimiz bu zorlu mücadeleler, Cumartesi günü evimizde oynayacağımız İstanbul Kadıköy karşılaşması ile devam edecektir. Tüm inancımızla çıktığımız bu yolda, siz kıymetli hemşerilerimizi de bu maça bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Basketbol dolu dizgin
Sakarya Büyükşehir Basketbol dolu dizgin
Sakarya Büyükşehir Basketbol dolu dizgin
Sakarya Büyükşehir Basketbol dolu dizgin
Sakarya Büyükşehir Basketbol dolu dizgin
Sakarya Büyükşehir Basketbol dolu dizgin

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Türkiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Basketbol dolu dizgin - Son Dakika


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