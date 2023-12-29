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Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı'nda Baş Antrenörlük Değişikliği - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı'nda Baş Antrenörlük Değişikliği

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, baş antrenörlük görevine Volkan Başaran'ı getirdi. Kulüp, 2023-2024 sezonunun devre arasında tecrübeli antrenörle anlaşmaya vardığını duyurdu. Başaran, daha önce OGM Ormanspor ile 1. Lig'de başarılar elde etmişti. Büyükşehir Basketbol, D grubunda yer alıyor ve ilk yarıyı 3 galibiyetle beşinci sırada tamamlamıştı.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı\'nda Baş Antrenörlük Değişikliği
29.12.2023 - 16:50,
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Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı'nda baş antrenörlüğe Volkan Başaran getirildi.

Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı'nda baş antrenörlüğe Volkan Başaran getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunun devre arasında tecrübeli antrenör Volkan Başaran ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Daha önce OGM Ormanspor ile 1. Lig'de başarılar elde eden Başaran, ligin ikinci yarısında Büyükşehir basketbolun başında olacak. D grubunda yer alan Büyükşehir Basketbol ligin ilk yarısını oynadığı 7 karşılaşmadan 3 galibiyet alarak beşinci sırada tamamlamıştı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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