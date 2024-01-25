 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin milli karate sporcusu Paris'te Premier League şampiyonluğu için ter dökecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin milli karate sporcusu Paris'te Premier League şampiyonluğu için ter dökecek

Sakarya'nın milli gururu olan karateci Fatih Şen, 26-28 Ocak tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek Premier League şampiyonasına katılacak. Şen, Avrupa'da Türk bayrağını temsil ederek +84 kilogramda mücadele edecek ve şampiyonluk hedefiyle mindere çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nin milli karate sporcusu Paris\'te Premier League şampiyonluğu için ter dökecek
25.01.2024 - 13:40,
Abone Ol

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin milli karate sporcusu, Paris'te Premier League şampiyonluğu için ter dökecek.

Sakarya'nın milli gururu olan karateci Fatih Şen, bu kez Paris'e gidiyor. Şen, 26-28 Ocak tarihleri arasında Premier League şampiyonasına çıkacak. Müsabakalara çok sıkı şekilde hazırlanan sporcu, Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandıracak. +84 kilogramda mücadele edecek olan karateci şampiyonluk hedefiyle mindere çıkacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin milli karate sporcusu Paris'te Premier League şampiyonluğu için ter dökecek - Son Dakika


19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36
Uganda'da açlıktan ölen insanlara 'aptal' diyen bakan tepki çekti Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:49:11. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin milli karate sporcusu Paris'te Premier League şampiyonluğu için ter dökecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement