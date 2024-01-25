Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin milli karate sporcusu, Paris'te Premier League şampiyonluğu için ter dökecek.

Sakarya'nın milli gururu olan karateci Fatih Şen, bu kez Paris'e gidiyor. Şen, 26-28 Ocak tarihleri arasında Premier League şampiyonasına çıkacak. Müsabakalara çok sıkı şekilde hazırlanan sporcu, Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandıracak. +84 kilogramda mücadele edecek olan karateci şampiyonluk hedefiyle mindere çıkacak. - SAKARYA