Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Ukraynalı bisikletçisi Vitaliy Buts kaza geçirdi - Son Dakika

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Ukraynalı sporcusu Vitaliy Buts, Gelibolu- Tekirdağ etabında kaza geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ınstagram hesabından yapılan açıklamada, bugünkü etabın başlarında Buts'ın önünde oluşan kaza sebebiyle yere düştüğü belirtilerek, "Düşmenin şiddetiyle kafasını yere vuran sporcumuz bir süre bilincini kaybetti. Ayrıca çenesinde ve vücudunda bazı yaralar meydana geldi. İlk müdahalesi ambulansla yapılan Vitaliy'nin bilinci de kısa süre sonra yerine geldi. Herhangi bir kırık olmayan Vitaliy travmaya karşı bir müddet hastanede tutulduktan sonra, gerekli tetkiklerin ardından takım otelimize geldi." ifadelerine yer verildi.