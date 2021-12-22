Sakarya'da kadınlar ile emektar satranççılar için turnuva düzenlendi

Sakarya'da, Türkiye Kadınlar Satranç İl Birinciliği ve Türkiye Emektarlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası düzenlendi.

Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde iki gün süren ve 50 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, kadınlarda Ela Ceren İyican, emektarlarda ise Ahmet Akıncı birinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Çelik, yaptığı konuşmada, Sakarya'nın satranç şehri olacağını vurguladı.

Katılımcılarla turnuvanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Çelik, "Sakarya Satrancı olarak her hafta katılımcı sayısında rekorlar kırmaya devam ediyoruz. İl birincilerimiz Türkiye Kadınlar ve Türkiye Emektarlar Şampiyonaları'na doğrudan katılım hakkı ile şehrimizi temsil edecekler. Kendilerine yarışmalarda şimdiden başarılar diliyorum. Biz büyük aileyiz." ifadesini kullandı.

Federasyonun Sakarya'daki sponsoru Byztech Makina Yönetim Kurulu Başkanı Betül Beyazıt da "Sakarya'da kadınların satranca ilgisinden mutluyum. Sporun her branşında olduğu gibi satrançta da şehrimizde başarılı kadın sporcular yetişiyor. Satranca desteğimiz her daim artarak devam edecek." dedi.

Müsabakaların ardından ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Törene, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Özgür Aygün, Sakarya Satranç İl Temsilcisi Ahmet Can Duygu, sporcular, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.