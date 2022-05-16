Sakarya'daki ilkokul öğrencileri satranç turnuvasında yarıştı - Son Dakika

Sakarya Okullararası Mahalli Minikler Satranç Turnuvası düzenlendi.

Satranç Federasyonu İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen organizasyona, kent genelindeki ilkokullardan 56 takım ve 298 sporcu katıldı.

Camili Mahallesi Yenikent Spor Salonu'ndaki turnuvaya aileleri ve öğretmenleri eşliğinde gelen minikler, müsabakalar süresince rakiplerine üstünlük sağlamaya çalıştı.

İki gün süren turnuvada ilk 4'e giren takımlara kupaları, sporculara madalyaları takdim edildi.