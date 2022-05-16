Sakarya'daki ilkokul öğrencileri satranç turnuvasında yarıştı - Son Dakika
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Sakarya'daki ilkokul öğrencileri satranç turnuvasında yarıştı

16.05.2022 09:03
Sakarya'daki ilkokul öğrencileri satranç turnuvasında yarıştı

Sakarya Okullararası Mahalli Minikler Satranç Turnuvası düzenlendi.

Sakarya Okullararası Mahalli Minikler Satranç Turnuvası düzenlendi.

Satranç Federasyonu İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen organizasyona, kent genelindeki ilkokullardan 56 takım ve 298 sporcu katıldı.

Camili Mahallesi Yenikent Spor Salonu'ndaki turnuvaya aileleri ve öğretmenleri eşliğinde gelen minikler, müsabakalar süresince rakiplerine üstünlük sağlamaya çalıştı.

İki gün süren turnuvada ilk 4'e giren takımlara kupaları, sporculara madalyaları takdim edildi.

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Satranç Turnuvası, gençlik, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sakarya'daki ilkokul öğrencileri satranç turnuvasında yarıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'daki ilkokul öğrencileri satranç turnuvasında yarıştı - Son Dakika
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