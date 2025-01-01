Sakarya\'nın Gururu: Ali Turan 89. Büyük Atatürk Koşusu\'nu Kazandı

Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı sporcusu, Ankara'da düzenlenen 89. Büyük Atatürk Koşusu'nu birinci sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcusu Ali Turan yılın son yarışında şampiyon olmayı başardı. Sporun her dalında, farklı branşlarda başarıdan başarıya koşan Büyükşehir'in sporcuları hanesine yazılan son şampiyonluğu Ankara'da kazandı. 89. Büyük Atatürk Koşusu'na katılan Turan, 60-64 yaş kategorisinde rakiplerine geride bırakarak yarışları birinci sırada tamamladı ve altın madalyayı kazanarak Sakarya'ya büyük bir gurur yaşattı. - SAKARYA