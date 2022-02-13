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Sakaryaspor: 1-2 - Son Dakika

Sakaryaspor: 1-2

13.02.2022 15:05
Sakaryaspor: 1-2

STAT: AtatürkHAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Sedat Etik (xx), Mehmet Özer (xx)SOMASPOR: Muharrem (x) - Melih (xx), Atamer (xx), Oğuzhan (x), Mustafa (xx), Emir (xx) (Dk. 81 Mücahit), Ali (xx) (Dk. 85 Ömüray), Özcan (xx), Eray (xx) (Dk. 85 Emirhan), Yasin (x) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Sedat Etik (xx), Mehmet Özer (xx)SOMASPOR: Muharrem (x) - Melih (xx), Atamer (xx), Oğuzhan (x), Mustafa (xx), Emir (xx) (Dk. 81 Mücahit), Ali (xx) (Dk. 85 Ömüray), Özcan (xx), Eray (xx) (Dk. 85 Emirhan), Yasin (x) (Dk. 16 Orkun x), Yılmaz (x)SAKARYASPOR: Furkan (xxx) - Çağlayan (xx) (Dk. 46 Eyüpcan x), Oğuz (xx) (Dk. 59 Ömer Can x), Mehmet (xx), Onur (xxx), Ümit (xx), Ömer Bozan (xxx) (Dk. 86 Onur), Okan (xxx), Ozan (xxx) (Dk. 81 Umut), Burak (xxx), Tahir (xx) (Dk. 46 Ali xx)GOLLER: Dk. 5 Burak, Dk. 69 Ömer Bozan (Sakaryaspor), Dk. 23 Emir (Somaspor)SARI KARTLAR: Melih, Orkun, Mustafa, Oğuzhan (Somaspor), Ümit, Ozan, Ömer Can, Mehmet (Sakaryaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Adıyaman FK'ya 2-1 yenilen Somaspor zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta konuk ettiği Sakaryaspor'a da aynı skorla mağlup oldu: 1-2. Maça hızlı başlayan Sakaryaspor 5'inci dakikada Burak'ın golüyle tabelayı 1-0'a getirdi. Somaspor 23'üncü dakikada rakibine Emir'le yanıt verdi ve devre 1-1 berabere tamamlandı. Sakaryaspor'u galibiyete taşıyan golü 69'uncu dakikada Ömer Bozan kaydetti. Bu sonuçla Sakaryaspor 52 puana yükselip liderlik koltuğunu kaybetmedi. Somaspor ise 41 puanda kalarak Play-Off yolunda yara aldı.


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Mustafa Kemal Atatürk, Sakaryaspor, Mehmet Özer, Akarsu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor: 1-2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sakaryaspor: 1-2 - Son Dakika
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