Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti - Son Dakika
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Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti

Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü\'nü mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, maçın ardından yaptığı açıklamada, hakkıyla, mücadelesiyle ve oyunuyla aldıkları 3 puanın önemine değindi. Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam ise takımının ikinci yarıdaki performansından memnun olduğunu belirtti ve oyuncularını tebrik etti.

21.04.2024 22:38
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü evinde 2-1 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı; hakkıyla, mücadelesiyle, oyunuyla aldıkları bir 3 puan olduğunu söyledi.

Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda pas ve hücum oyunu ile geçişlerde başarılı olduklarını, ikinci devre rakibin ve kendilerinin yaptığı değişikliklerle dengenin değiştiğini belirterek, "Hakkıyla, mücadelesiyle, oyunuyla aldığımız bir 3 puan ama korumamız gereken de bir skor var. Bunu oyunla, skoru koruyarak sağlayacağız. Tabii oyuncuların biraz daha bu konuda mücadele gücünün, daha çok konsantrasyon gücünün ortaya çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Karslı, genel oyunun kendilerini sürekli kazanma ihtiyaçlarını karşılayacak pozisyona doğru götürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Akan oyunda da bunu sağladık. Rakibin de bulunduğu yer itibarıyla aldığı puansal pozisyon, rahat pozisyondu. Buraya tabii onlar da mutlak 3 puan için geldiler çünkü onların da önlerindeki rakiplerin kaybedeceği puanlara göre yukarı tutunup yukarıda bir şey çabalama amaçları vardı. Ama bunların bilincindeydik. Sahada oynadığımız oyunun ilk yarısı gayet iyi, sonuca da ulaştırdı ama işte ikinci yarı belki de mental olarak son 30-40 dakika biraz tedirgin olduk ama oyunun genel akışı bizim için sonuca baktığınızda çok iyiydi."

Geriye kalan son 3 haftada evlerinde oynayacakları bir maçın kaldığına değinen Karslı, Tuzlaspor maçında daha büyük taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam da rakiplerin puanlar kaybettiği bu hafta alacakları her puanın önemli olduğunu söyledi.

Sakaryaspor gibi takıma karşı iki basit hatadan yedikleri golün kendilerini üzdüğünü dile getiren Tam, şunları kaydetti:

"Maçı çevirebilmek için bütün opsiyonlarımızı devreye soktuk. Fırsatlar da yakaladık. Özellikle son 20 dakikada yaklaştığımız pozisyonlar oldu ama bunları etkili şekilde kullanamadık. Oyuncularımın bu güçlü deplasmanda verdiği mücadele, özellikle ikinci yarıda geri dönüş için gösterdikleri çaba bizim için çok değerliydi. Bu gücü ortaya koymaya devam edersek, bundan sonraki maçlarda mutlaka kazanan taraf olacağımızı düşünüyorum. Bunu oyuncularıma da ifade ettim. Onların ikinci yarıda göstermiş olduğu performans, geri dönüş çabası gerçekten değerliydi. Hepsini tek tek tebrik ettim soyunma odasında."

Süper Lig için mücadele veren Sakaryaspor'un büyük camia ve güçlü taraftara sahip olduğunu dile getiren Tam, rakip takıma bundan sonraki maçlarda başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti - Son Dakika

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