Sakaryaspor\'dan Çiftpınar Transferi

Sakaryaspor, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
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