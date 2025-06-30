Sakaryaspor\'dan Çiftpınar Transferi

Sakaryaspor, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA