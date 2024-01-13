 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakaryaspor - Göztepe Maçının Ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Sakaryaspor - Göztepe Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Kolev Stoilov, galibiyeti önemli bulduklarını ve Sakarya'da iyi oynadıklarını belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise takımının istediği oyun seviyesine ulaşamadığını ve Göztepe'yi tebrik ettiğini söyledi.

13.01.2024 - 00:45,  Güncelleme: 00:45
Abone Ol

- Sakaryaspor - Göztepe maçının ardından

SAKARYA - Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Kolev Stoilov, "Bugün gerecekten bizim için önemli bir galibiyet ve Sakarya'da iyi oynadı. Oyun daha açık bir alanda oynanmış oldu biz ilk ve ikinci yarıda kendi adımıza çok gol fırsatı yakaladık. İlk yarıda ikinci ve üçüncü golü bulabilirdik ama bunun gerçekleştiremedik. Ben bu maçı kazanmayı hakkettiğimizi düşünüyorum ama sahada gösterdiklerimiz yeterli değil. Bizler hocalar olarak oyuncularımızı itmeye devam edeceğiz. Aynı zaman da Sakarya 10-11 maçını kaybetmemişti ama bugün bize karşı kaybetti. Bu açıdan da bizim için önemli bir galibiyet oldu" dedi.

"Biz bugün oyuna da sahip olamadık, ikili mücadelelerde de yoktuk"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise, "Biz bugün oyuna da sahip olamadık, ikili mücadelelerde de yoktuk. Bunların hepsini Göztepe yaptı haklı olarak bu maçı aldı. İstediğimiz oyun seviyesine ulaşamadık. Mücadelesini vermediğiniz hiçbir karşılaşmayı kazanamazsınız. Biz bugün bu mücadeleyi, ruhu sahada çok fazla göremedik. Bizim için ağır bir öz eleştiridir ve Göztepe'yi de tebrik ediyorum" diye konuştu.

Sakaryaspor - Göztepe Maçının Ardından
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Turgay Karslı, Sakaryaspor, Trendyol, Basın Toplantısı, Maç, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor - Göztepe Maçının Ardından - Son Dakika


01:14
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak
23:33
9 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor 9 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
23:33
AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
23:21
İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak
22:24
İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05
9 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı 9 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu

Son Dakika
01:14 Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak
23:33 9 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
23:33 AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
23:21 İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak
22:24 İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05 9 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52 Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu
21:31 İran'ın TÜPRAŞ'ın petrolünü taşıyan gemiye düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
20:05 Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 02:00:47. #1.11#
SON DAKİKA: Sakaryaspor - Göztepe Maçının Ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement