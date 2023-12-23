 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakaryaspor-Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Sakaryaspor-Kocaelispor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, ligin sonunda kendilerini zirvede görmek istediklerini söyledi.

Sakaryaspor-Kocaelispor maçının ardından
23.12.2023 - 22:42,
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, ligin sonunda kendilerini zirvede görmek istediklerini söyledi.

Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, devre arasında takıma katılacaklarla birlikte bir kamp süreci geçireceklerini kaydetti.

Ligde istedikleri yere yaklaştıklarını belirten Karslı, devre arasında katkı sağlayacak oyuncularla lig sonunun iyi olacağını ifade etti.

"Ligin sonunda kendimizi zirvede görmek istiyoruz. En zirvedeki takımla olan puan aralığımıza gerçekçi yaklaşmak lazım." diyen Karslı, "İki ya da üçteki pozisyonlarımız da nerede olacak, orayı nasıl değerlendireceğimiz önemli. Gidebileceğimiz en son limite kadar gideceğiz, en yukarıda rakip puan kaybettikçe biz aradaki o puanı kapatmaya çalışacağız. Diğer türlü matematiksel hesaplar artık zihnimizin dışında. İyi oyun oynayalım. Hatırlanabilecek skorlar olsun, bir anı bırakılsın, bir şampiyonluk daha yaşansın." ifadelerini kulandı.

Karslı, Kocaelispor'da geçiş oyununun olduğunun farkında olduklarına değinerek, maçın ikinci yarısında gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Karslı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkeye başsağlığı diledi.

Kocaelispor cephesi

Kocaelispor yardımcı antrenörü Mutlu Dervişoğlu da teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tansiyon rahatsızlığından dolayı toplantıya katılamadığını belirterek, Sakarya deplasmanına gelirken ligde ikinci sırada yer aldıklarını anımsatarak, devre arasına giderken konumlarını korumak istediklerini söyledi.

Takımın karşısında ezeli bir rakip olduğunu ifade eden Dervişoğlu, rekabetin öneminin farkında olduklarını, istedikleri bir skorla sahadan ayrılma amacıyla sahaya çıktıklarını aktardı.

Maçın ilk yarısının dengeli geçtiğini, ikinci yarının da ilk bölümlerinde üstünlük kurmalarına karşın yedikleri ikinci golün ardından üstünlüğü rakibe kaptırdıklarını dile getiren Dervişoğlu, "O noktada yaptığımız hamleler maalesef beklediğimiz katkıyı sunmadı ama biz geleceğe dönük Kocaelispor'un hedefinden herhangi bir sapmanın olmadığını, sezon sonunda Kocaelispor'u layık olduğu Süper Lig'e taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sakaryaspor, Trendyol, Basın Toplantısı, Maç Sonucu, Güvenlik, Süper Lig, Terör, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor-Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika


23:07
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:17
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46
Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27
Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti
21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19
İYİ Parti'den milli yas çağrısı İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09
Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları

Son Dakika
23:07 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:17 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46 Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27 Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19 İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 23:20:01. #1.11#
SON DAKİKA: Sakaryaspor-Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement