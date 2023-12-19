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Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı: Hücumda ve savunmada hamlelerle galibiyeti elde ettik - Son Dakika
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Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı: Hücumda ve savunmada hamlelerle galibiyeti elde ettik

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, Tuzlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hücumda ve savunmadaki hamleleriyle galibiyeti elde ettiklerini söyledi. Karslı, mücadeleyi değerlendirirken ikinci yarıda biraz kapanmış gibi göründüklerini ancak oyuncularının iyi mücadele ettiğini ve iyi bir sonuç aldıklarını belirtti.

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı: Hücumda ve savunmada hamlelerle galibiyeti elde ettik
19.12.2023 - 17:00,
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Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, 3-1 kazandıkları Tuzlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hücumda ve savunmadaki hamleleriyle galibiyeti elde ettiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi ilk yarı ve ikinci yarı olarak iki farklı şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Karslı, "İlk yarı daha garanti bir oyunu, daha garanti bir sonucu hedefleyebilirdik. Penaltının olumsuzluğa dönmesi oyun içindeki motivasyon unsurlarını değiştirmiş olabilir. Hem hücumda ve hem savunmada yaptığımız hamleler oyunun içinde kalmamızı sağladı. İkinci yarının belli bir döneminde biraz kapanmış gibi göründük. Rakip kazanma güdüsüyle daha çok yoğunluk sağladı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. İyi bir sonuç oldu. Kocaelispor maçı öncesinde iyi bir atmosfer var. Bu maçı burada bıraktık. Yarından sonrası için yeni hedeflere ve yeni sonuçlara doğru planlarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaçan penaltı pozisyonu ile ilgili de konuşan Turgay Karslı, "Bizim belirlediğimiz 3 tane penaltıcı var. Üçü de zaten topun başındaydı. Kaptanımız inisiyatif aldı ve kendisi kullandı. Bu onun doğal hakkı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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