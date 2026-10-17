Sakatlığı atlatan Ali Cengiz, Astana'da ikinci dünya altınını hedefliyor - Son Dakika
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Sakatlığı atlatan Ali Cengiz, Astana'da ikinci dünya altınını hedefliyor

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Sakatlığı atlatan Ali Cengiz, Astana\'da ikinci dünya altınını hedefliyor
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Yaklaşık 2 yıl süren sakatlığını atlatan Ali Cengiz, Erzurum'daki kampını sürdürürken 24 Ekim-1 Kasım'da Astana'da yapılacak 2026 Dünya Şampiyonası'nda 87 kiloda Türkiye'yi temsil edecek. 2023'te dünya şampiyonu olan milli güreşçi, aynı başarıyı ikinci kez yaşamak istiyor.

Milli güreşçi Ali Cengiz, yaklaşık 2 yıl süren ve kariyerini bitirme noktasına getiren sakatlığını atlatarak 2026 Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde milli takımla kamp yapan Ali Cengiz, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde organize edilecek 2026 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 20 yıl önce başladığı güreşte yıldızlar, gençler ve 23 yaş altında birçok derece elde eden milli sporcu, 2022'de dünya şampiyonasında bronz, bir yıl sonra ise Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen aynı organizasyonda altın madalya almayı başardı.

Ardından 2023'te Zagreb'de ve 2024'te Bükreş'te düzenlenen Avrupa şampiyonalarında gümüş madalya kazanan Ali Cengiz, 2024'teki organizasyondan sonra sakatlandı.

Yaklaşık 2 yıllık tedavi sürecini atlatan Ali Cengiz, sağlığına kavuşup tekrar çıktığı minderde ikinci kez dünya şampiyonu olmaya gayret ediyor.

Milli sporcu, AA muhabirine, yüksek irtifaya ilk kez geldiğini söyledi.

Türkiye'yi 87 kiloda temsil edeceğini belirten Ali Cengiz, "Ülkemi Dünya Şampiyonası'nda temsil edeceğim. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bu süreçte yıldızlar, gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde ülkemizi temsil edip birçok kez bayrağımızı göndere çektim." dedi.

Ali Cengiz, kariyerinde çeşitli madalyalar kazandığını kaydederek, "2022 yılında dünya üçüncüsü, 2023 yılında ise Avrupa ikincisi ve dünya şampiyonu oldum. O seneki Dünya Şampiyonası önemliydi çünkü 2024 Paris Olimpiyatları'na vize aldık. 2024 yılında tekrar Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak Paris'te ülkemizi temsil ettik." diye konuştu.

"Güreş kariyerimin bitme noktası olabilirdi"

Sonrasında ise sakatlandığını hatırlatan Ali Cengiz, "Sıkıntılı bir sakatlık geçirdim ve çapraz bağlarımı kopardım. Tedavilerimde federasyon başkanımız Taha Akgül, bakanlığımız, kulübüm hep yanımdaydı. En iyi şekilde en iyi yerlerde tedavi gördük. Hocalarım da çok emek harcadı, güreş kariyerimin bitme noktası olabilirdi çünkü gerçekten ağır bir sakatlıktı. Üç bağım aynı anda koptu, menisküsüm parçalandı. Ama çok şükür yoğun çalışma ve rehabilitasyon sürecinden sonra iyiyim." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, tedavinin ardından katılacağı Dünya Şampiyonası için heyecanlı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu Dünya Şampiyonası için gerçekten çok heyecanlıyım çünkü 2023'te yaşadığım duyguları aynı şekilde tekrardan yaşamak istiyorum. Ülkemize bu madalyayı tekrar kazandırmak istiyorum. Amacımız, gayemiz bu yönde. Uzun bir süreçten sonra bu şampiyonaya katılacağım. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bayrağımızı gönderece çekeceğiz."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün de kampa geldiğini anlatan Cengiz, "Taha başkanımızla Ejder 3200'e çıktık. Kendisi de sporculuk zamanında burada kamp yapıyordu. Hatta olimpiyat şampiyonu olduğu zaman buradan gitmişti. İnşallah aynı şekilde biz de onun aldığı verimi alıp Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz. İnşallah buradaki zorluklar bize altın madalyaları getirecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Dünya ŞampiyonasıAli CengizTürkiyeErzurumDünyaSporSon Dakika

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