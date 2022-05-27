Salihlili judocular madalyalarla döndü - Son Dakika
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Salihlili judocular madalyalarla döndü

27.05.2022 16:01
Salihlili judocular madalyalarla döndü

Ulusal, uluslararası ve Milli Takım forması altında müsabakalara çıkan Salihlili sporcular şehrin gururu olmaya devam ediyor.

Ulusal, uluslararası ve Milli Takım forması altında müsabakalara çıkan Salihlili sporcular şehrin gururu olmaya devam ediyor. Salihlili judocular Türkiye'nin değişik illerinde yapılan şampiyonalardan 3 madalya ile döndü.

Türkiye Judo Federasyonu ve Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Judo Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Yaklaşık 300 sporcunun katıldığı turnuvada Salihli Belediyespor Kulübü sporcusu Ozan Erol Türkiye 3'üncüsü oldu. Türkiye Judo Federasyonu tarafından, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda ise Salihli Belediyespor Kulübü sporcusu Merve Çınar, 44 kilogramda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Okul Sporları Küçükler Türkiye Judo şampiyonasında ise Kudret Demir Ortaokulu öğrencisi Sultannur Diker, Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı. - MANİSA

Salihlili judocular madalyalarla döndü
Salihlili judocular madalyalarla döndü
Salihlili judocular madalyalarla döndü

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Kaynak: İHA

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Milli Takım, Türkiye, Judo, Spor, Son Dakika

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