Demir Grup Sivasspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 2020 yılında Fransız ekibi AC Le Havre'den transfer edilen ve 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Mali asıllı Fransız stoper Samba Camara'yla yeniden anlaştı. Samba Camara'nın sözleşmesi 2023-2024 sezonunun sonuna kadar 2 yıl daha uzatıldı.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Samba Camara, 2 yıl daha Demir Grup Sivasspor'da - Son Dakika

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