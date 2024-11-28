Samet Karakoç'un Şampiyonluk Hedefi

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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor'un 22 yaşındaki futbolcusu Samet Karakoç, hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Batman Petrolspor'un sezon kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Samet Karakoç, hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Batman Petrolspor'a gelmemin en büyük sebebi şampiyonluğa oynamak ve hedeflerinin büyük olması. Burada başarılı olup hedeflerime her sene yaklaşmak istiyorum. Çok fazla çalışıp, potansiyelimi yukarılara çıkarmak istiyorum. Bunu yapabilecek yeteneğe ve kapasiteye sahip olduğumu düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL