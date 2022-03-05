Sami Uğurlu: "Çok değerli bir üç puan aldık" - Son Dakika
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Sami Uğurlu: "Çok değerli bir üç puan aldık"

05.03.2022 19:02

- Sami Uğurlu: "Çok değerli bir üç puan aldık" Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, Göztepe gibi zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

- Sami Uğurlu: "Çok değerli bir üç puan aldık"

İZMİR - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, Göztepe gibi zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, açıklamalarda bulundu.

Sami Uğurlu, "Bugün çok zor bir deplasmanda oynadık. Göztepe seyircisini arkasına aldığı zaman çok etkili olabiliyor. Analizleri çok doğru şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Normalde çok koşan bir Kasımpaşa takımı vardı ancak bunu Göztepe'ye karşı oyunun bütününde bunu oynayamayabilirsiniz. İlk yarıda bekleyerek oynamayı tercih ettik ve çok fazla alan vermemeye çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Kenarda Umut gibi bir silahımız vardı. İkinci yarıda oyunu tutuğumuzda alanlar bulacağımızı biliyorduk. Kanatları etkili kullandığımız zaman pozisyonları sonuçlandıran bir ön bölgemiz var. Çok değerli bir üç puan aldık. Ligin kader maçı diyebiliriz. Bizim için çok büyük bir adım oldu Göztepe maçı. Böyle bir deplasmandan 3 puanla dönmek bizim için umut verici ve sevindirici" dedi.

Sami Uğurlu: Çok değerli bir üç puan aldık
Sami Uğurlu: Çok değerli bir üç puan aldık
Sami Uğurlu: Çok değerli bir üç puan aldık

YORUMLAR
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Göztepe'yi mağlup eden Kasımpaşa, 4 maç aradan sonra galip geldi Göztepe'yi mağlup eden Kasımpaşa, 4 maç aradan sonra galip geldi Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından - Sami Uğurlu Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından - Sami Uğurlu Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Göztepe, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sami Uğurlu: 'Çok değerli bir üç puan aldık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sami Uğurlu: "Çok değerli bir üç puan aldık" - Son Dakika
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