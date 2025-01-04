Sami Uğurlu'dan Oyunculara Tebrik

Spor

- Sami Uğurlu: "Oyuncularımı verdikleri mücadele için tebrik ediyorum"

ANTALYA - Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımı verdikleri mücadele için tebrik ediyorum" dedi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Sami Uğurlu, "Maçın başından itibaren çok istediğimiz gibi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Özellikle önde baskıyı, 9-10 bölgesinde doğru bir şekilde yapmaya çalıştık. Amacımız rakibi uzun topa yönlendirmekti ve bunda da başarılı olduk. Attığımız ilk gol sonrasında özgüvenimiz daha da arttı. Daha fazla mücadele ederek, oyunun kontrolünü elimizde tutarak ve topa daha fazla sahip olarak ilk yarıyı geçirdik. İkinci yarıda bulduğumuz ikinci gol sonrası, rakibin yaptığı oyuncu değişiklikleriyle birlikte skorun 2-0'a gelmesi doğal olarak oyunun psikolojik anlamda seyrini biraz değiştirdi. Ancak maçın başından sonuna kadar verilen mücadeleden son derece memnunuz. Bu maç, tıpkı Gaziantep FK, Trabzonspor ve Beşiktaş maçları gibi kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Buradan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. İkinci yarıda, skor 2-0 olduktan sonra yaptığımız oyuncu değişikliklerine değinmek istiyorum. Aslında yedek kulübesinde rotasyonda kullanabileceğimiz oyuncu sayımız çok fazla değildi. Bunu daha önce de dile getirmiştik" diye konuştu.

"Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Oyuncuları ile ilgili düşüncelerini aktaran Uğurlu, "Transfer sezonunda yapacağımız takviyelerle, kadro genişliği ve oyuncu değişiklikleri konusunda daha farklı bir Alanyaspor izleteceğimize inanıyorum. Tabii ki bu tarz bir geçiş oyununu oynamak çok fazla enerji ve efor gerektiriyor. Bunu 90 dakikaya yaymak kolay değil. Belirli bir süreden sonra yapacağınız oyuncu değişiklikleriyle oyunu tutmanız gerekiyor. Ancak bu konuda istediğimiz desteği tam anlamıyla alabildiğimizi söyleyemem. Yine de, çok mücadele ettiğimiz bir maçın ardından aldığımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Oyuncularımı verdikleri mücadele için tebrik ediyorum, hepsinin ayaklarına sağlık çok değerli bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.