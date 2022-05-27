Şampiyon güreşçiler başkan vekilini ziyaret etti - Son Dakika
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Şampiyon güreşçiler başkan vekilini ziyaret etti

27.05.2022 19:10
Şampiyon güreşçiler başkan vekilini ziyaret etti

Belediye İskilipspor Kulübü Güreş Takımı'nın başarılı sporcuları Ferhat Yiğit ve Enes Kavlu, Belediye Başkan Vekili Murat Kiraz'ı makamda ziyaret etti.

Belediye İskilip spor Kulübü Güreş Takımı'nın başarılı sporcuları Ferhat Yiğit ve Enes Kavlu, Belediye Başkan Vekili Murat Kiraz'ı makamda ziyaret etti.

İskilipspor Teknik Sorumlusu Galip Gül, Güreş Takım Antrenörü Adem Uysal, Fransa'nın Normandiya Şehrinde düzenlenen müsabakada Olimpiyat ikincisi olan Ferhat Yiğit ve Bursa'da Türkiye Şampiyonu olan Enes Kavlu ile birlikte belediyeyi ziyaret ederek, 'Başkan Ali Sülük ve Başkan Vekili Murat Kiraz'a desteklerinden dolayı teşekkür' ettiler.

Ziyaret'te Belediye İskilipspor Teknik Sorumlusu Galip Gül, "Kulübümüze desteklerini esirgemeyen ve spor camiasının her zaman yanında olan Belediye Başkanımız Ali Sülük ve Başkan Vekilimiz Murat Kiraz'a, kulübüm ve sporcularım adına desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Başkan Vekili Murat Kiraz da, "Olimpiyatlar ve Ülkemizde düzenlenen müsabakalarda şampiyonluklara imza atmış sporcularımızı misafir ettik. Spor Camiasına olan desteğimiz, gelen başarılardan sonra her geçen gün biraz daha artıyor. Azimleri, gayretleri ve başarıları için gençlerimizi, antrenörümüz Adem Uysal'ı ve ailelerimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Şampiyon güreşçiler başkan vekilini ziyaret etti
Şampiyon güreşçiler başkan vekilini ziyaret etti
Şampiyon güreşçiler başkan vekilini ziyaret etti

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Kaynak: İHA

Ali Sülük, Fransa, Bursa, Güreş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon güreşçiler başkan vekilini ziyaret etti - Son Dakika


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