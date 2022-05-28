Şampiyon karateciler altın madalyanın sevincini yaşıyor - Son Dakika
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Şampiyon karateciler altın madalyanın sevincini yaşıyor

28.05.2022 20:07
Şampiyon karateciler altın madalyanın sevincini yaşıyor

Gaziantep'te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonasında ferdi katada altın madalya kazanan Ali Sofuoğlu, 10 Avrupa şampiyonluğu kazanma hayalinin olduğunu söyledi.

Gaziantep'te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonasında ferdi katada altın madalya kazanan Ali Sofuoğlu, 10 Avrupa şampiyonluğu kazanma hayalinin olduğunu söyledi.

Sofuoğlu, AA muhabirine, şampiyon olmayı çok istediğini ve bunu başardığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Ferdi katada seri yakaladığına işaret eden Sofuoğlu, "10 Avrupa şampiyonu kazanmak gibi hayalim var. İnşallah bunu başarabilirim." diye konuştu.

Kumitede altın madalya kazanan Eray Şamdan, ülkesinde şampiyonluğa ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Şamdan, "Bu benim büyüklerdeki ikinci şampiyonluğumdu. Şu an 8 Avrupa şampiyonluğum bulunuyor. Karatenin efsane ismi olmak istiyorum. Türkiye'nin adını duyurup İstiklal Marşı'nı burada okumak istiyordum." dedi.

Kumitede birincilik kürsüsüne çıkan Burak Uygur da, emeklerinin karşılığını aldığını belirterek, "Uzun zaman sonra kariyerime yakışır bir performans sergiledim. Güzel maçlar çıkardım. İnşallah bundan sonra seri yakalamak istiyorum. Nice Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde etmek istiyorum." dedi.

Ferdi katada gümüş madalya kazanan Dilara Bozan ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Yarıştığım rakibim bu turnuvanın en tecrübeli sporcusuydu. Olimpiyat ve dünya şampiyonuydu. İnşallah bundan sonra beni zirvede göreceksiniz. Bunun için elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şampiyon karateciler altın madalyanın sevincini yaşıyor - Son Dakika


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