Şampiyon Yusuf Açık'tan genç milli sporculara sağlık sigortası talebi - Son Dakika
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Şampiyon Yusuf Açık'tan genç milli sporculara sağlık sigortası talebi

15.05.2022 10:22
Şampiyon Yusuf Açık'tan genç milli sporculara sağlık sigortası talebi

Yurt genelindeki ve uluslararası platformlardaki başarılarına rağmen hiçbir tebrik ve destek mesajı almadığını belirten tecrübeli milli kick boksçu Yusuf Açık, "Bu ülkedeki genç sporculardan olimpiyat madalyaları bekleniyorsa, öncelikle onların sağlık sigortaları karşılanmalıdır" dedi.

Yurt genelindeki ve uluslararası platformlardaki başarılarına rağmen hiçbir tebrik ve destek mesajı almadığını belirten tecrübeli milli kick boksçu Yusuf Açık, "Bu ülkedeki genç sporculardan olimpiyat madalyaları bekleniyorsa, öncelikle onların sağlık sigortaları karşılanmalıdır" dedi.

Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası arenalardaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren milli kick boksçu Yusuf Açık, Türkiye'de dövüş sporlarıyla ile uğraşan genç sporcular başta olmak üzere diğer branşlardaki milli sporcuların da yeterince destek göremediklerini dile getirdi. Yoğun emek sarf edip giderlerini kendileri karşılamaya çalışan onlarca genç sporcu tanıdığını söyleyen Yusuf Açık, kendilerinden olimpiyat madalyaları beklenen genç sporcuların öncelikle sağlık sigortalarının karşılanması gerektiğini vurguladı.

Rotayı, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na çevirdi

Hedefleri doğrultusunda Konya'da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları için son 4 aydır yoğun bir hazırlık dönemi içerisinde olduğunu aktaran Yusuf Açık, aldığı haberlere göre kendi sıkletinin yarışamayacağını öğrenmesi sonucunda, rotasını tamamen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na çevirdiğini söyledi.

"Göz morluğuna ya da burun şişkinliğine, makyaj malzemesi diyoruz"

Kick boksta ya da boksta, diğer spor branşlarına nazaran sakatlanma oranlarının çok düşük bir seviyede olduğunu ifade eden milli sporcu Açık, "Bilinçli bir antrenör eşliğinde çalışıldığında, kolay kolay herhangi bir sakatlık durumu yaşanmadan ringe çıkılabiliyor. Tabii ki sporla uğraşan her insan bilir ki antrenman öncesinde ısınmak, sakatlık riskini minimum seviyelere düşürüyor. Bizim branşımızda, göz morluğunu ya da burun şişmesini sakatlıktan saymıyoruz. Aksine biz bunlara makyaj malzemeleri diyoruz. Dünyanın en sert sporu olup da sakatlanma riskinin bu denli az olması, boks sporu ile iç içe olanları sevindiriyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon Yusuf Açık'tan genç milli sporculara sağlık sigortası talebi - Son Dakika


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