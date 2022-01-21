Şampiyonlar kupalarını hayırsever işadamına götürdü

Bursa'da birer gün arayla basketbol ve halk dansları alanında şampiyonluk yaşayan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu'nun şampiyon öğrencileri, aldıkları kupalarla birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attılar.

Okul Müdürü Müdürü Ramazan Yürük ile birlikte Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu'nu yaptıran Sabahattin Gazioğlu'nu ziyaret eden öğrenciler, kendilerine Bursa'nın en güzel okullarından birini hediye ettiği için hayırsever iş adamına teşekkür ettiler.

Hayırsever Sabahattin Gazioğlu'nu duygulandıran ziyaret

Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu'nun halk dansları takımını temsilen iki öğrencinin ve basketbol takımını temsilen de üç öğrencinin hazır bulunduğu ziyarette duygusal anlar yaşandı. Çocukların kupalarla birlikte kendisini ziyarete gelmesinden çok mutlu olan hayırsever işadamı, "Gençlerle gurur duyuyoruz, Allah başarılarının devamını nasip etsin. Sağlık sıhhat içinde, huzur içinde hem tahsillerini tamamlasınlar, hem de sportif başarıları devam etsin. Kızlarımız da halk oyunlarında Bursa birincisi oldu, onları da kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Gazioğlu, kupa kazanan öğrencilerin ziyarete gelmesinin de kendisini çok gururlandırdığını söyledi.

Her iki takımda da ter döken toplam 55 öğrencinin başarılarını tebrik etmek için bir de sürpriz hazırlayan Sabahattin Gazioğlu, çocukların her birine gram altın hediye etti. Çocuklar adına hediyeleri teslim alan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Müdürü Ramazan Yürük, hayırsever iş adamına destekleri için teşekkür etti. - BURSA