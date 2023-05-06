Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları nedeniyle 11 Mayıs'tan itibaren Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşma oynanmayacak - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları nedeniyle 11 Mayıs'tan itibaren Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşma oynanmayacak

06.05.2023 09:53

10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali sebebiyle TFF, 11 Mayıs'tan itibaren Atatürk Olimpiyat Stadı'nda müsabaka oynanmayacağını açıklandı. Yapılan duyuruda, "10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren de tribünlerde ve stat dahilinde birçok inşaat çalışması ve tadilatı gibi final maçına kadar sürecek yoğun çalışmalarla hazırlıklar devam edecektir." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 10 Haziran'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali'nden dolayı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 11 Mayıs'tan itibaren müsabaka yapılmamasına karar verdi.

"YOĞUN ÇALIŞMALARLA HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK"

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi Final müsabakası hazırlıkları kapsamında 20-25 Nisan 2023 tarihleri arasında çim zeminde mini yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren de tribünlerde ve stat dahilinde birçok inşaat çalışması ve tadilatı gibi final maçına kadar sürecek yoğun çalışmalarla hazırlıklar devam edecektir.

"11 MAYIS'TAN İTİBAREN STATTA MAÇ OYNANMAYACAK"

Gerçekleştirilen çalışmaların sağlıklı ve kesintisiz yürüyebilmesi, tadilat yapılan yerlerin müsabaka oynamaya engel oluşturması ve saha zemininin final müsabakasına eksiksiz olarak hazır duruma getirilebilmesi için 11 Mayıs 2023 tarihinden itibaren stadyumda müsabaka oynanmamasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle 11 Mayıs'tan itibaren Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç oynanmayacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle 11 Mayıs'tan itibaren Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç oynanmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

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