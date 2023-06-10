Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar İstanbul'da şov yaptı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde büyük bir görsel şölen yaşandı.
Final için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü sanatçılar, maça dakikalar kala sahne aldı. İlk olarak sahneye Burna Boy çıktı. Ardından Anitta, dansçılarıyla birlikte performans sergiledi.
Macar piyanist Adam György, futbolcuların dizildiği sırada sahanın içinde canlı canlı Şampiyonlar Ligi müziğini çaldı. Ardından maça start verildi.
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