Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar İstanbul'da şov yaptı - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar İstanbul'da şov yaptı

10.06.2023 22:31

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde dünyaca ünlü sanatçılar sahne aldı. Burna Boy ve Anitta'nın performansının yanı sıra, Macar piyanist Adam György sahanın ortasında canlı canlı Şampiyonlar Ligi müziğini çaldı. Büyük bir görsel şölen yaşandı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde büyük bir görsel şölen yaşandı.

Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı

ANITTA VE BURNA BOY SAHNEDE

Final için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü sanatçılar, maça dakikalar kala sahne aldı. İlk olarak sahneye Burna Boy çıktı. Ardından Anitta, dansçılarıyla birlikte performans sergiledi.

Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı

SAHANIN ORTASINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÇALDI

Macar piyanist Adam György, futbolcuların dizildiği sırada sahanın içinde canlı canlı Şampiyonlar Ligi müziğini çaldı. Ardından maça start verildi.

Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı
Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı
Burası İstanbul! Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı
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UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar İstanbul'da şov yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar İstanbul'da şov yaptı - Son Dakika
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