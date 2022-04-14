Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz yayınlanacak! İşte o kanal - Son Dakika

Nefes kesen maçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Liverpool- Villarreal ve Manchester City- Real Madrid gibi dev mücadelelerin oynanacağı yarı final turu, futbolseverler tarafından şifresiz izlenebilecek.

SÜPER KUPA MAÇI DA ŞİFRESİZ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), 21 Ekim 2021 tarihinde aldığı karar göre, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları ve final şifresiz yayınlanacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Süper Kupa maçı da şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TV8 YA DA TV8,5'TAN YAYINLANACAK

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan Şampiyonlar Ligi'nde kalan turlar RTÜK'ün yarı final ve final kararı nedeniyle TV8 ya da TV8,5 kanallarından yayınlanacak. Liverpool-Villarreal ve Manchester City-Real Madrid eşleşmeleri, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.