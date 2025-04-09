Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Inter'dan Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Inter'dan Galibiyet

Arsenal, Real Madrid'i 3-0, Inter ise Bayern Münih'i 2-1 yenerek çeyrek finalde avantaj sağladı.

09.04.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarında Arsenal sahasında Real Madrid'i 3-0, Inter ise deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı, iki maçla başladı.

İngiltere temsilcisi Arsenal, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk etti. Emirates Stadı'ndaki maçın ilk yarısı golsüz geçti. Mücadelede gol perdesini 58. dakikada ev sahibi ekipten Declan Rice, şık bir frikik golüyle açtı. Declan Rice ile 70. dakikada frikikten bir gol daha bulan Arsenal, farkı 2'ye çıkardı. İngiliz ekibi, müsabakanın 75. dakikasında Mikel Merino'nun kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Arsenal, son şampiyon Real Madrid'i 3-0 yenerek yarı final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Milli futbolcu Arda Güler'in süre alamadığı Real Madrid'de Eduardo Camavinga, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Inter, deplasmanda Bayern Münih'i yendi

Günün diğer maçında Alman ekibi Bayern Münih, İtalya'nın Inter takımını Allianz Arena'da ağırladı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Lautaro Martinez'in attığı golle öne geçen İtalyan ekibi, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. Müsabakanın ikinci yarısında baskılı oynayan Bayern Münih, 85. dakikada Thomas Müller'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Davide Frattesi'nin 88. dakikada attığı golle skoru lehine çeviren Inter, maçtan 2-1 galip ayrıldı.

İtalyan ekibinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçın tamamında görev yaptı.

İki karşılaşmanın da rövanşı, 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Real Madrid, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Inter'dan Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı’dan yeni hamle Bambaşka bir formatla ekrana gelecek Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek
Başvurular başladı Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak
Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
Okan Buruk, Jose Mourinho’yu gece yarısı bombaladı Okan Buruk, Jose Mourinho'yu gece yarısı bombaladı
5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı 5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı
Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek
CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı

23:42 Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
23:06 CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
22:48 İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
22:30 Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
21:01 ’’Ramazan tebriki’’ krizinin diğer aktörüydü Vestel CEO’su görevinden ayrılıyor ''Ramazan tebriki'' krizinin diğer aktörüydü! Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor
10:09 Teşkilat dizisinden Survivor’a Güzel oyuncuya aşkını ilan etti Teşkilat dizisinden Survivor'a! Güzel oyuncuya aşkını ilan etti
10:08 Görüntüsü olay Şeyma Subaşı, Miami’de denize üstsüz girdi Görüntüsü olay! Şeyma Subaşı, Miami'de denize üstsüz girdi
10:02 CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
09:36 Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek
09:32 5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı 5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı
09:21 Okan Buruk, Jose Mourinho’yu gece yarısı bombaladı Okan Buruk, Jose Mourinho'yu gece yarısı bombaladı
09:16 Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
09:14 Başvurular başladı Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak
09:12 Müge Anlı’dan yeni hamle Bambaşka bir formatla ekrana gelecek Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 02:18:35. #7.13#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Inter'dan Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement