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Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Arda Güler, Serdar Saatçı ve Halil Umut Meler bir arada - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Arda Güler, Serdar Saatçı ve Halil Umut Meler bir arada

09.11.2023 11:14  - Güncelleme: 11:34

Real Madrid ile Braga arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçından önce ortaya çıkan görüntü büyük beğeni topladı. Braga'dan Serdar Saatçı, Real Madrid'den Arda Güler ve mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in koridorda konuştuğu anlar için Türk futbolseverler ''Gururlandık'' yorumunda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Real Madrid-Braga maçından önce Arda Güler, Serdar Saatçı ve hakem Halil Umut Meler'in sohbet etmesi gündem yarattı. Türk futbolseverleri oldukça gururlandıran video gündem yarattı.

ARDA İLE BİR SÜRE KONUŞTU

Videoda sahaya çıkmadan önce hakem Halil Umut Meler'in yanına Braga'da forma giyen Serdar Saatçı ve Madrid'de oynayan Arda Güler geldi. Meler iki futbolcuyla da selamlaşırken Arda ile bir süre sohbet etti. O görüntüler için Türk futbolseverler "Gururlandık" yorumunda bulundu.

MAÇTA OYNAMADI

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-0 kazandı. Karşılaşmada Arda Güler süre almazken, eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Diaz, Vinicius Jr. ve Rodrygo kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde Türklere aynı yorumu yaptıran kare! Arda Güler, Serdar Saatçı ve Halil Umut Meler bir arada

Fotoğrafa yapılan yorumlar şöyle:

Şampiyonlar Ligi'nde Türklere aynı yorumu yaptıran kare! Arda Güler, Serdar Saatçı ve Halil Umut Meler bir arada
Şampiyonlar Ligi'nde Türklere aynı yorumu yaptıran kare! Arda Güler, Serdar Saatçı ve Halil Umut Meler bir arada
Şampiyonlar Ligi'nde Türklere aynı yorumu yaptıran kare! Arda Güler, Serdar Saatçı ve Halil Umut Meler bir arada
Şampiyonlar Ligi'nde Türklere aynı yorumu yaptıran kare! Arda Güler, Serdar Saatçı ve Halil Umut Meler bir arada

Halil Umut Meler, Serdar Saatçı, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Arda Güler, Serdar Saatçı ve Halil Umut Meler bir arada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Arda Güler, Serdar Saatçı ve Halil Umut Meler bir arada - Son Dakika
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