Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Arda Güler, Serdar Saatçı ve Halil Umut Meler bir arada

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Real Madrid-Braga maçından önce Arda Güler, Serdar Saatçı ve hakem Halil Umut Meler'in sohbet etmesi gündem yarattı. Türk futbolseverleri oldukça gururlandıran video gündem yarattı.

ARDA İLE BİR SÜRE KONUŞTU

Videoda sahaya çıkmadan önce hakem Halil Umut Meler'in yanına Braga'da forma giyen Serdar Saatçı ve Madrid'de oynayan Arda Güler geldi. Meler iki futbolcuyla da selamlaşırken Arda ile bir süre sohbet etti. O görüntüler için Türk futbolseverler "Gururlandık" yorumunda bulundu.

MAÇTA OYNAMADI

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-0 kazandı. Karşılaşmada Arda Güler süre almazken, eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Diaz, Vinicius Jr. ve Rodrygo kaydetti.

Fotoğrafa yapılan yorumlar şöyle: