Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti olan İnter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu: Ülkemde Şampiyonlar Ligi Finali oynamak inanılmaz olacak - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti olan İnter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu: Ülkemde Şampiyonlar Ligi Finali oynamak inanılmaz olacak

17.05.2023 12:11

Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen İtalyan temsilci Inter'de karşılaşmanın ardından milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Finalin İstanbul'da oynanacak olmasına vurgu yapan milli futbolcu, "Ülkemde Şampiyonlar Ligi finali oynamak inanılmaz olacak, bu bir rüya!" ifadelerini kullandı.

Inter, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Milan'ı eleyerek adını İstanbul'da oynanacak finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

"BU BİR RÜYA"

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Ülkemde Şampiyonlar Ligi finali oynamak inanılmaz olacak, bu bir rüya! Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyum, bu sezon inanılmaz bir Şampiyonlar Ligi dönemi geçirdik." dedi.

Dev zaferin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun içi içine sığmıyor: Ülkemde oynamak inanılmaz olacak

"RAKİBİMİZİN KİM OLACAĞI FARK ETMEZ"

Milli futbolcu ayrıca, "Biz arkadaştan öteyiz, biz aileyiz. Takım arkadaşlarımızla birlikte çok zaman geçiriyoruz. Rakibimizin kim olacağı fark etmez. Önemli olan finale çıkmamız." ifadelerini kullandı.

Dev zaferin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun içi içine sığmıyor: Ülkemde oynamak inanılmaz olacak
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Hakan Çalhanoğlu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti olan İnter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu: Ülkemde Şampiyonlar Ligi Finali oynamak inanılmaz olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti olan İnter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu: Ülkemde Şampiyonlar Ligi Finali oynamak inanılmaz olacak - Son Dakika
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