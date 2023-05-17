Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti olan İnter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu: Ülkemde Şampiyonlar Ligi Finali oynamak inanılmaz olacak

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Inter, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Milan'ı eleyerek adını İstanbul'da oynanacak finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

"BU BİR RÜYA"

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Ülkemde Şampiyonlar Ligi finali oynamak inanılmaz olacak, bu bir rüya! Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyum, bu sezon inanılmaz bir Şampiyonlar Ligi dönemi geçirdik." dedi.

"RAKİBİMİZİN KİM OLACAĞI FARK ETMEZ"

Milli futbolcu ayrıca, "Biz arkadaştan öteyiz, biz aileyiz. Takım arkadaşlarımızla birlikte çok zaman geçiriyoruz. Rakibimizin kim olacağı fark etmez. Önemli olan finale çıkmamız." ifadelerini kullandı.