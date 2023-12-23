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Samsun'da Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Samsun'da Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya 56 ilden 309 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular altın madalyalarını törenle aldı.

Samsun\'da Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Sona Erdi
23.12.2023 - 22:39,
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Samsun'da düzenlenen Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 56 ilden 309 sporcu katıldı.

Şampiyonada, 48 kiloda Metehan Adıgüzel, 51 kiloda Furkan Karabulut, 54 kiloda Saday Farzaliyev, 57 kiloda Batuhan Çiftçi, 60 kiloda Berat Civelek, 63 kiloda Mizan Aykol, 67 kiloda Doğanay Öztürk, 71 kiloda Hasan Ertem, 75 kiloda Sultan Osmanlı, 80 kiloda Kaan Aykutsun, 86 kiloda Hasan Osmanlı, 92 kiloda Berat Acar, +92 Yusuf Açık altın madalya kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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