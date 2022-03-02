Samsunspor deplasmanda kayıp - Son Dakika
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Samsunspor deplasmanda kayıp

02.03.2022 15:07
Samsunspor deplasmanda kayıp

Spor Toto 1. Lig'de kendi sahasında maç kaybetmeyen tek takım olan Samsunspor, deplasmanda oynadığı 13 maçta ise potansiyel 36 puanın sadece 12'sini aldı, 24 puan kaybetti.

Spor Toto 1. Lig'de kendi sahasında maç kaybetmeyen tek takım olan Samsunspor, deplasmanda oynadığı 13 maçta ise potansiyel 36 puanın sadece 12'sini aldı, 24 puan kaybetti.

Samsunspor bu sezon kendi sahasında oynadığı maçlarda başarılı sonuçlar alırken, deplasmanda çıktığı maçlarda ise galip gelmekte zorlandı. Karadeniz temsilcisi bu sezon kendi sahasında oynadığı 13 maçta 7 galibiyet ve 6 beraberlik alarak potansiyel 39 puanın 27'sini hanesine yazdırdı. Deplasmanda ise tam tersi bir görüntü çizen Samsunspor, dışarıda oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak potansiyel 36 puanın 24'ünü kaybetti.

Kırmızı-beyazlılar bu sezon deplasmanda sadece küme düşme potasında yer alan Denizlispor'u 3-2, Altınordu ve Balıkesirspor'u da 2-0 mağlup etti. Samsunspor ayrıca Eyüpspor, Keçiörengücü ve Gençlerbirliği ile de berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi bu sezon dışarıda oynadığı Kocaelispor, Bursaspor, Menemenspor, Bandırmaspor, İstanbulspor ve Ümraniyespor'a yenildi.

Samsun temsilcisi ligde bundan sonra oynanacak 11 karşılaşmanın 6'sını deplasmanda yapacak. Kırmızı-beyazlılar bu seride sırasıyla B.B. Erzurumspor, Manisa FK, Adanaspor, Ankaragücü, Boluspor ve Tuzlaspor ile karşılaşacak. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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