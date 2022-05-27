Samsunspor, "Kadına şiddete hayır" formasını yeni sezonda da giyecek - Son Dakika
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Samsunspor, "Kadına şiddete hayır" formasını yeni sezonda da giyecek

27.05.2022 17:49
Samsunspor, "Kadına şiddete hayır" formasını yeni sezonda da giyecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ve üzerinde 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı olan mor renkli formanın, 2022-2023 sezonunda da kullanılacağı duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ve üzerinde 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı olan mor renkli formanın, 2022-2023 sezonunda da kullanılacağı duyuruldu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolun birleştirici gücü ile kadına şiddete karşı duruş sergilemek için geçen sezon kulübün mor renkte özel bir forma tasarladığı ve üzerinde 15 farklı dilde "Kadına şiddete hayır" sloganı bulunduğu hatırlatıldı.

Böylece hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddete dikkat çekildiği vurgulanan açıklamada, Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı iş birliğiyle geride kalan sezon başlatılan farkındalık kampanyasına 2022-2023 sezonunda da devam edileceği aktarıldı.

Futbol takımının yeni sezondaki bazı maçlarında yine mor renkli forma ile sahaya çıkacağı aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Mor renkli forma 2022-2023 sezonunda kulübün taraftar ürünlerinin satışını gerçekleştiren Store55 mağazaları ve 'Store55.com.tr' internet adresinden satılmaya devam edecek. Bu satıştan elde edilen gelirin yüzde 10'u kadınları destekleyen projelere ayrılacak. Bu yıl elde edilen gelir, Samsunspor Derneği ile Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı tarafından gerçekleştirilen mevcut değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra seçilen bir projeyi desteklemek için kullanılacak. Yeni sezon gelirleri ise daha sonra yine benzer bir değerlendirme sürecinin ardından farklı projelere kaynak olması için derneklere bağışlanacak."

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Kaynak: AA

Samsunspor, Spor Toto, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, 'Kadına şiddete hayır' formasını yeni sezonda da giyecek - Son Dakika


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