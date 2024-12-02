Samsunspor Türkiye Kupası\'nda 52 Orduspor FK ile Karşılaşacak

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın Türkiye Kupası'nda 52 Orduspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışmaları yapıldı. Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Bayburt Özel İdare Spor'u normal süresi 0-0 biten maçın penaltılarında 4-2 mağlup eden Samsunspor, 4'üncü Tur'da 52 Orduspor FK ile karşılaşacağı maçta galip gelerek bir üst tura çıkmayı hedefliyor.
GÜRCAN HASOVA YÖNETECEK
Yarın saat 20.30'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor – 52 Orduspor FK maçını Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını ise Kadir Akıllı ve Onur Gülter üstlenecek.
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