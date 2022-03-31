SANKO Okulları öğrencilerinin tenis başarısı - Son Dakika
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SANKO Okulları öğrencilerinin tenis başarısı

31.03.2022 16:35
SANKO Okulları öğrencilerinin tenis başarısı

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Sporları Kort Tenisi Müsabakası"nda SANKO Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı il birincisi, Yıldız Kız Tenis Takımı ise il ikincisi oldu.

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Sporları Kort Tenisi Müsabakası"nda SANKO Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı il birincisi, Yıldız Kız Tenis Takımı ise il ikincisi oldu.

Mehmet Şimşek Tesislerinde düzenlenen şampiyonada, Samet Yiğit Çupurbaş, Erdem Horoz, Mert Güzel ve İlyas Batuhan Özkan'dan oluşan SANKO Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı; Sevil Arif Develi Ortaokulu, Turgut Özal Ortaokulu, Osman Gazi Ortaokulu ve Adil Teymur Ortaokulu ile oynadığı dört karşılaşmayı da kazanarak il birinciliği kupasını kazandı.

SANKO Okulları öğrencilerinden Eylül Kurt, Simge Köybaşı, Doğa Arslan ve Nisa Yılankırkan'dan oluşan Yıldız Kız Tenis Takımı ise Sabiha Fırat Köleoğlu Ortaokulu, Turgut Özal Ortaokulu ve Sevil Arif Develi Ortaokulu ile oynadığı üç karşılaşmanın ikisini kazanarak il ikinciliği kupasını aldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı; öğrencilerini ve öğretmenlerini başarılarından dolayı kutlayarak, nisan ayında düzenlenecek bölge şampiyonasına katılma hakkı elde eden Yıldız Erkek Takımına başarılar diledi. - GAZİANTEP

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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep, Tenis, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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