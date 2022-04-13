Şanlıurfa'da çocuklar ara tatili sporla değerlendiriyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çocuklar ara tatili sporla değerlendiriyor

13.04.2022 11:30
Şanlıurfa'da çocuklar ara tatili sporla değerlendiriyor

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından açılan tekvando ve basketbol kurslarında eğitim gören çocuklar okullara verilen bir haftalık arayı antrenman yaparak değerlendiriyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından açılan tekvando ve basketbol kurslarında eğitim gören çocuklar okullara verilen bir haftalık arayı antrenman yaparak değerlendiriyor.

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde çocuklar için açtığı spor kurslarıyla çocukların hem sporla tanışmasını hem de zamanlarını değerlendirmelerini sağlıyor. Karaköprü Belediyesi'nin Çankaya Mahallesinde bulunan çadır spor merkezinde Spor İşleri Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik açılan basketbol ve tekvando kurslarına devam eden çocuklar okullara verilen bir haftalık arayı sporla değerlendirmek için antrenmanlarını sürdürüyor. Çocukların okuldan kalan zamanlarını sporla değerlendirmeleri için açılan kurslarda çocuklara hem spor disiplini hem sağlıklı yaşam bilinci hem de fiziksel gelişim anlamında katkı sunulması hedefleniyor. Ayrıca çocuklara verilen temel eğitimle birlikte çocukların bu spor dallarında geleceğin milli sporcuları olmaları yolunda temel eğitim de veriliyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli çocukların sporla iç içe olmasına önem verirken, ilçeye kazandıracak yeni spor tesisleriyle birlikte daha fazla çocuğun sporla uğraşmasını sağlayacaklarını dile getirdi. Başkan Baydilli, çocukların fiziksel gelişimine ve spor alışkanlığı kazanmalarına da katkı sunmak istediklerini ifade ederek Spor İşleri Müdürlüğü tarafından açılan kurslarla yeni sporcular kazanılması için eğitimler verildiğini dile getirdi. Çocuklar kendilerine sunulan spor imkanı için mutlu olduklarını ifade ederken, kendilerine bu imkanı sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler. Karaköprü Belediyesinin spor kursları Çankaya Mahallesindeki çadır spor merkezinde ve Doğukent Mahallesindeki spor kompleksinde devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da çocuklar ara tatili sporla değerlendiriyor
Şanlıurfa'da çocuklar ara tatili sporla değerlendiriyor
Şanlıurfa'da çocuklar ara tatili sporla değerlendiriyor

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basketbol, Karaköprü, Şanlıurfa, Çankaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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