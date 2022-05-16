Şanlıurfa'da Engelli Basketbol Takımının pota farkı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Engelli Basketbol Takımının pota farkı

16.05.2022 13:45
Şanlıurfa'da Engelli Basketbol Takımının pota farkı

Şanlıurfa ekibi, üçüncü seti 21-12, dördüncü seti 20-10'luk skorla tamamlayarak potadan 79-50 sayı ile karşılaşmadan galip ayrıldı.

Şanlıurfa ekibi, üçüncü seti 21-12, dördüncü seti 20-10'luk skorla tamamlayarak potadan 79-50 sayı ile karşılaşmadan galip ayrıldı.

HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 27. Haftasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Basketbol Takımı Müsabakayı 79-50'lik skorla kazandı. 11 Nisan spor salonunda gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi takım Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler takımı, rakibi Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü karşısında ilk seti 12-9, ikinci seti 26-19 tamamladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Basketbol Takımı Antrenörü Serdar Yıldırım, "Çok değerli 2 puan aldık. Şu anda süper ligdeyiz. Süper ligin artık son 3 haftası kaldı. Bizlerde hedefimiz olan Play Off'lara gitmek istiyoruz. Play Off'lar için önemli iki puan alarak avantajlı hale geldik. Artık son 3 haftaya geldik, artık son 3 haftada ihtiyacımız olan puanları alarak hedefimiz olan süper lig yolunda ilerlemek istiyoruz. Süper lig tabi Şanlıurfa tarihinde tekerlekli sandalye basketbolda ilk kez böyle bir başarıyı elde ediyoruz. Burada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve Belediyemizin desteği sayesinde takımımız bu sene gerçekten çok iyi performanslar elde etti. Şu anda ilk 7. Sıradayız. İlk 8 play off'a gidecek. Play Off'ta güçlü takımlar var. Burada Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi gerçekten çok iyi kadrolara sahip olan takımlar var. Ama bu arenada Play Off'ta Şanlıurfa'nın ismini ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin ismini oralara gururla yazdıracağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Engelli Basketbol Takımının pota farkı
Şanlıurfa'da Engelli Basketbol Takımının pota farkı
Şanlıurfa'da Engelli Basketbol Takımının pota farkı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da temsili trafik polisi olan engelli çocuklar sürücüleri uyardı Son dakika haberi: Şanlıurfa'da temsili trafik polisi olan engelli çocuklar sürücüleri uyardı Şanlıurfa'da engelliler haftası etkinliği Şanlıurfa'da engelliler haftası etkinliği

Spor Toto Süper Lig, Şanlıurfa, basketbol, Engelli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şanlıurfa'da Engelli Basketbol Takımının pota farkı - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 20:08:59. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Engelli Basketbol Takımının pota farkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement