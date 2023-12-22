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Şanlıurfa'da Engellilere Yönelik Panel Düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde engelli bireylere yönelik panel düzenlendi. Milli Sporcular, panelde spor kariyerlerinde yaşadıkları başarıları anlattılar.

Şanlıurfa\'da Engellilere Yönelik Panel Düzenlendi
22.12.2023 - 14:56,
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde engelli bireylere yönelik, Milli Sporcuların konuşmacı olarak katıldığı panel düzenlendi. Milli Sporcular, panelde spor kariyerlerinde yaşadıkları başarıları anlattılar.

"Spor Engellere Meydan Okur" projesi çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde Engelli bireylere yönelik panel gerçekleştirildi. Kız çocuklarının sporla tanışması, kız çocukları ve kadınlar olmak üzere herkesin özgür ve eşit biçimde spor yapabilmesi için başlatılan proje çerçevesinde Paralimpik Oyunlar ve Dünya Şampiyonu Milli Okçu Gizem Girişmen, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Milli Takım Oyuncusu Mehmet Çetingöz ve Bedensel Engelli Milli Halterci Dilfiroz Kuzdağı'ı sporla tanıştıktan sonra yaşadıkları başarıları engelli bireylere anlattılar.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi Şube Müdürü Sedat Dirlik, Engelli bireylere yönelik birçok alanda mesleki kurslar ve spor yapma imkanı sunduklarını söyledi.

Milli Okçu Gizem Girişmen ise Şanlıurfa'da engelli bireylerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Engellilere Yönelik Panel Düzenlendi - Son Dakika
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