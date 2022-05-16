Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti! - Son Dakika
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Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!

16.05.2022 18:57

Sarı-lacivertli takımda Fatih Karagümrük karşılaşmasında son kez Kadıköy'e çıkan Berke Özer maç sonunda sosyal medya hesabından "sarı lacivertli kalp" paylaşımında bulundu. Takım arkadaşlarıyla da vedalaşan Berke, duygu yüklü anlar yaşadı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Berke Özer, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla son kez Ülker Stadı'nın çimlerine ayak bastı. Sosyal medya hesabından "sarı-lacivertli kalp" paylaşımında bulunan genç kaleciye takım arkadaşlarından yorum yağdı.

TAKIM ARKADAŞLARI VEDA ETTİ

Mert Hakan Yandaş, Berke'nin yaptığı paylaşımının altına "Yolun açık olsun" yazarak, genç eldivene veda etti. Sarı-lacivertli takımın üçüncü kalecisi Ertuğrul Çetin de "Bu kalp seni unutur mu?" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye veda etti! Takım arkadaşları paylaşımına yorum yağdırdı

BERKE'NİN FENERBAHÇE KARNESİ

Berke Özer, 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 21 yaşındaki eldiven, bu sezonSüper Lig'de 14 maçta Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu.

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Son Dakika Spor Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti! - Son Dakika


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