Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti! - Son Dakika

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Berke Özer, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla son kez Ülker Stadı'nın çimlerine ayak bastı. Sosyal medya hesabından "sarı-lacivertli kalp" paylaşımında bulunan genç kaleciye takım arkadaşlarından yorum yağdı.

TAKIM ARKADAŞLARI VEDA ETTİ

Mert Hakan Yandaş, Berke'nin yaptığı paylaşımının altına "Yolun açık olsun" yazarak, genç eldivene veda etti. Sarı-lacivertli takımın üçüncü kalecisi Ertuğrul Çetin de "Bu kalp seni unutur mu?" ifadelerini kullandı.

BERKE'NİN FENERBAHÇE KARNESİ

Berke Özer, 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 21 yaşındaki eldiven, bu sezonSüper Lig'de 14 maçta Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu.