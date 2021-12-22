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Sarı-lacivertliler, 9 kişi Karagümrük'e diş geçiremedi - Son Dakika

Sarı-lacivertliler, 9 kişi Karagümrük'e diş geçiremedi

22.12.2021 22:03
Sarı-lacivertliler, 9 kişi Karagümrük'e diş geçiremedi

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Yaklaşık 55 dakika 9 kişi oynayan rakibi karşısında gol bulamayan sarı-lacivertliler puanını 29'a yükseltti ve 4. sırada yer aldı.

Vitor Pereira sonrası ilk maçına çıkan Fenerbahçe, yaklaşık 55 dakika 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük'ü devirmeyi başaramadı. Sarı-lacivertli futbolcular, Karagümrük kalecisi Vivano'yu geçemezken mücadele 1-1 sona erdi.

FENERBAHÇE 9 KİŞİ RAKİBİNİ DEVİREMEDİ

Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkan Fenerbahçe, 31. dakikada Pesic'in attığı golle 1-0 geriye düştü. Ev sahibinde 37. dakikada Burak Bekaroğlu ve 38. dakikada Caner Erkin'in kırmızı kart gördü. 40. dakikada Mesut Özil penaltıdan sarı-lacivertlilere beraberliği getiren golü attı. 9 kişi rakibine karşı kalan dakikalarda gol bulamayan Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 9 kişi Karagümrük'e diş geçiremedi

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarı-lacivertliler, 9 kişi Karagümrük'e diş geçiremedi - Son Dakika Spor


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