Sarıgerme Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde ilk gün sona erdi - Son Dakika
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Sarıgerme Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde ilk gün sona erdi

28.05.2022 22:07
Sarıgerme Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde ilk gün sona erdi

Sarıgerme'de düzenlenen Plaj Güreşi Serisi'nin ilk ayağı sabah yapılan grup müsabakaları ile başladı.

Sarıgerme'de düzenlenen Plaj Güreşi Serisi'nin ilk ayağı sabah yapılan grup müsabakaları ile başladı. İlk etabı düzenlenen serinin ilk gününde UWW Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve beraberlerindeki heyet ile birlikte çok sayıda sporsever takip etti.

Müsabakalara verilen ara sırasında canlı müzik etkinliği ve UWW Hatıra Ormanı ağaç dikim töreni yapıldı. UWW Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Şehit Burak Erdi Uysal Orta Okulu öğrencileri ile birlikte törende temsili ağaç dikimi yaptı. Müsabakaların ardından yarın kadınlarda 50, 60, 70 ve +70 kilolarda, erkeklerde ise 60, 70, 80 ve +80 kilolarda yapılacak eleme müsabakalarının ardından akşam seansında tüm sıkletlerde yapılacak olan final müsabakaları ile şampiyona sona erecek.


Sarıgerme Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde ilk gün sona erdi
Sarıgerme Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde ilk gün sona erdi
Sarıgerme Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde ilk gün sona erdi
Sarıgerme Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde ilk gün sona erdi
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Kaynak: DHA

Nenad Lalovic, Mehmet Baykan, gençlik, Güreş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıgerme Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde ilk gün sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıgerme Dünya Plaj Güreşi Serisi'nde ilk gün sona erdi - Son Dakika
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