Sarıyer'de Selçuk Kavaloğlu başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Sarıyer'de Selçuk Kavaloğlu başkan adaylığını açıkladı

24.06.2022 10:14
Sarıyer'de Selçuk Kavaloğlu başkan adaylığını açıkladı

Selçuk Kavaloğlu, TFF 2.Lig ekiplerinden Sarıyer'e başkan adayı olduğunu açıkladı.

Selçuk Kavaloğlu, TFF 2.Lig ekiplerinden Sarıyer'e başkan adayı olduğunu açıkladı.

TFF 2.Lig ekiplerinden Sarıyer'de olağanüstü genel kurula sayılı günler kala Selçuk Kavaloğlu, başkanlığa adaylığını duyurdu. Kavaloğlu, güçlü bir yönetimle beyaz martıları eski günlerine kavuşturacaklarını söyledi. Selçuk Kavaloğlu, "26.06.2022 tarihinde yapılacak olan Sarıyer Spor Kulübü'nün olağanüstü kongresinde uzun zamandır yaptığım liste çalışmalarımı tamamladım. Ekibimle aldığımız ortak karar neticesinde Sarıyer Spor Kulübü Başkanlığına adaylığımı açıklamaktayım. Amacımız ve hedefimiz Sarıyer'i eski parlak günlerine geri döndürmek. En kısa süre içinde Süper Ligde kalıcı olarak yer almasını sağlamaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sarıyer Spor Kulübü, Sarıyer, Selçuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sarıyer'de Selçuk Kavaloğlu başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de Selçuk Kavaloğlu başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika
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