Sarıyer, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı, Eskiköy 2 puan bıraktıklarını açıkladı

Sarıyer Teknik Direktör Umut Eskiköy, güzel bir maç olduğunu belirterek, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Bugün iptal olan 2 golümüz var. İkinci pozisyonda da top dışarı çıkmadı. Bugün burada 2 puan bıraktık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sarıyer deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Direktör Umut Eskiköy, "Güzel bir maç oldu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bugün iptal olan 2 golümüz var. İkinci pozisyonda da top dışarı çıkmadı. Bugün burada 2 puan bıraktık. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çalışacağız ve toparlanacağız" ifadelerini kullandı.