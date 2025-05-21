Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar: Sarıyer Süper Lig'i Hak Ediyor
'Hayallerin gerçek olduğu andı'
'Yeni yönetim takımı hızlıca şekillendirecektir'
'Stadyumumuz hazır değil'
'Bu bir nöbet değişimi'
'Süper Lig'e çıkmak kolay değil'
Yusuf Akyel: Çoğu futbolcunun işsiz kalması ve futbolun dışına itilmesi söz konusu
'Bu kuraldan dolayı hepimiz mağdur olduk'
'Genç oyuncu, rekabete girer ve formayı alırsa değerli olur'
GALATASARAY
13.30 Sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak.
1700 Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları başlayacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Hatayspor maçının ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL
22.00 Tottenham - Manchester United
BASKETBOL FEDERASYONU
11.00 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kadın ve Erkek Milli Takımlar için ana sponsorluk anlaşması imzalayacak.
BİSİKLET
- Balkan Bisiklet Birliği (BCU) tarafından organize edilen 2025 Balkan Yol Şampiyonası, Romanya'nın Bacau kentinde başlayacak. 23 Mayıs Cuma günü sona erecek şampiyonada Türkiye'yi 9 kadın, 16 erkek toplam 25 bisikletçi temsil edecek.
Son Dakika › Spor › Sarıyer Süper Lig'i Hak Ediyor - Son Dakika
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